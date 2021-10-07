Российская тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 «Буратино» «наводит ужас». Об этом говорится в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.
Портал 19FortyFive пишет, что ракеты, запущенные ТОС-1, распыляют горючее вещество. Как отмечает сайт, «воспламенившееся под снарядом облако высасывает жизнь в зоне удара». От атаки «Буратино» не спасет никакое укрытие, констатируется в процитированной публикации.
«Это оружие наводит ужас», — делает вывод 19FortyFive.
Также американский ресурс указал на то, что ТОС-1 «в первую очередь нужно будет убрать с поля боя во время потенциального конфликта с русскими».
Как сообщалось ранее сегодня, писатель Александр Гриценко допустил, что «хозяева Украины» могут спровоцировать войну Киева с Россией.
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