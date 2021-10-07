Американский сайт 19FortyFive: российская ТОС-1 «Буратино» «наводит ужас»

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7 октября 2021, 19:22 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 «Буратино» «наводит ужас». Об этом говорится в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Портал 19FortyFive пишет, что ракеты, запущенные ТОС-1, распыляют горючее вещество. Как отмечает сайт, «воспламенившееся под снарядом облако высасывает жизнь в зоне удара». От атаки «Буратино» не спасет никакое укрытие, констатируется в процитированной публикации.

«Это оружие наводит ужас», — делает вывод 19FortyFive.

Также американский ресурс указал на то, что ТОС-1 «в первую очередь нужно будет убрать с поля боя во время потенциального конфликта с русскими».

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