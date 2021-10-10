NetEase: Россия «преподала США хороший урок», отправив 60 самолетов в Черное море в ответ на учения НАТО

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10 октября 2021, 17:51 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация «преподала США хороший урок», отправив 60 самолетов в Черное море в ответ на учения Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

NetEase пишет, что некоторое время назад в акватории Черного моря состоялись учения НАТО. Издание полагает, что они стали очередной провокацией Соединенных Штатов, направленной против России. Данные маневры не остались без ответа со стороны Москвы.

«Россия – не травоядное. Она преподала США хороший урок, отправив более 60 военных самолетов в тот же регион. Так РФ сформировала зону военного ограничения, куда даже американские самолеты не смели вторгаться из-за страха быть сбитыми», — отмечает NetEase.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание Forbes спрогнозировало, что Вашингтон может потерпеть поражение в случае вооруженного конфликта с Москвой из-за сокращения своего торгового флота.

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