Украинская армия поменяла тактику в Донбассе и теперь наносит высокоточные удары по силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что «Вооруженные силы Украины решили кардинально изменить подход к тактике» действий в зоне конфликта в Донбассе, «отказавшись от беспорядочной стрельбы». Сайт отмечает, что теперь ВСУ наносят по позициям Народной милиции республик высокоточные удары.
В процитированной публикации указывается на то, что киевские военные все чаще используют для атак и корректировки огня беспилотники. Также существует вероятность того, что ВСУ начнут применять дроны-камикадзе.
Как сообщалось ранее сегодня, луганский писатель Глеб Бобров спрогнозировал, что в случае вмешательства Москвы в конфликт в Донбассе «похода на Киев все равно не будет».
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