Сайт Avia.pro: армия Украины поменяла тактику в Донбассе и теперь наносит по силам ДНР и ЛНР высокоточные удары

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10 октября 2021, 17:28 Источник: Avia.pro

Украинский беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Украинская армия поменяла тактику в Донбассе и теперь наносит высокоточные удары по силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «Вооруженные силы Украины решили кардинально изменить подход к тактике» действий в зоне конфликта в Донбассе, «отказавшись от беспорядочной стрельбы». Сайт отмечает, что теперь ВСУ наносят по позициям Народной милиции республик высокоточные удары.

В процитированной публикации указывается на то, что киевские военные все чаще используют для атак и корректировки огня беспилотники. Также существует вероятность того, что ВСУ начнут применять дроны-камикадзе.

Как сообщалось ранее сегодня, луганский писатель Глеб Бобров спрогнозировал, что в случае вмешательства Москвы в конфликт в Донбассе «похода на Киев все равно не будет».

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