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10 октября 2021, 12:56 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В случае вмешательства Российской Феде6рации в военный конфликт в Донбассе «похода на Киев все равно не будет». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ высказал луганский писатель Глеб Бобров.

Бобров отметил, что Москва может вмешаться в ситуацию на востоке Украины, если киевские силы пойдут в широкомасштабное наступление на непризнанные ДНР и ЛНР. Скорее всего, РФ ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами, считает собеседник журналистов.

«При всем этом, как и в Грузии, это будет операция “по принуждению к миру” — даже если украинская армия побежит, как, например, она драпала под Дебальцево, то похода на Киев все равно не будет», — предсказал Глеб Бобров.

Ранее в воскресенье сайт Avia.pro написал, что у военных ДНР и ЛНР «нет ни одного шанса» против украинских дронов Bayraktar TB2.

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