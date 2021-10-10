Издание Avia.pro: у военных ДНР и ЛНР «нет ни одного шанса» против украинских Bayraktar TB2

У военных самопровозглашенных ДНР и ЛНР «нет ни одного шанса» против украинских беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Интернет-издание Avia.pro процитировало журналиста Александра Харченко, который указал на то, что Bayraktar TB2, летящий над позициями на высоте шесть тысяч метров, легко поражает не только автотранспорт, но и бронированные цели, в том числе танки. Считается, что эффективно бороться с дронами могут российские комплексы «Тор», «Панцирь-С» и «Бук-М2». Народная милиция республик Донбасса данными системами не располагает.
У военных ДНР и ЛНР «нет ни одного шанса» против Bayraktar TB2, отмечает портал.
Ранее сегодня тот же сайт написал, что в Сирии могут попасть под удары ВКС РФ сотни военных Турции, отрезанных от своих сил.
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