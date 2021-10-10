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Avia.pro: в Сирии могут попасть под удары ВКС России сотни военных Турции, отрезанных от своих сил

, 09:34 Источник: Avia.pro

Avia.pro: в Сирии могут попасть под удары ВКС России сотни военных Турции, отрезанных от своих сил
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В Сирии могут попасть под удары российских ВКС сотни военных Турции, отрезанных от своих сил. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что войска, переброшенные Анкарой некоторое время назад на северо-запад арабской республики, оказались отрезаны от своих сил в результате уничтожения автомобильных дорог. Сайт отмечает, что сотни турецких военных не могут «сменить свои позиции» и рискуют попасть под удары ВКС РФ, атакующих бандформирования.

Ранее на текущей неделе тот же ресурс указал на то, что Израиль подверг угрозе российский разведывательный самолет в ходе ночного воздушного удара по Сирии.

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