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Сайт Avia.pro: Израиль подверг угрозе российский разведывательный самолет во время ночного воздушного удара по Сирии

, 12:57 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: Израиль подверг угрозе российский разведывательный самолет во время ночного воздушного удара по Сирии
Израильский истребитель, Yin Bogu / globallookpress.com

Израиль подверг угрозе российский разведывательный самолет в ходе ночного воздушного удара по Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что во время произошедшего минувшей ночью налета ВВС еврейского государства на территорию Сирии в зоне атаки Израиля находился разведывательный борт РФ. Как отмечает сайт, несмотря на то, что израильские силы знали об этом, они «выпускали ракеты в северном направлении, тем самым создав новую угрозу российским военным».

«Известно о том, что какого-либо серьезного инцидента удалось избежать, поскольку выпущенные израильской стороной ракеты были практически полностью сбиты», — указывается в процитированном материале.

Ранее в субботу тот же ресурс сообщил, что истребители ВКС России возобновили удары по зоне турецкой военной операции в арабской республике.

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