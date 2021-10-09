Портал Avia.pro: истребители ВКС России возобновили удары по зоне турецкой военной операции в Сирии

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9 октября 2021, 09:42 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители российских ВКС возобновили удары по зоне турецкой военной операции в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что ВКС РФ возобновили удары по зоне операции Анкары в арабской республике. По имеющейся информации, российские истребители также «могли отогнать от границ Сирии турецкие летательные аппараты», отмечается в процитированном материале.

Согласно предположению авторов портала, с помощью данных действий Москва «посылает сигналы» Турции о необходимости вывода ее войск с сирийской территории и прекращения поддержки местных боевиков.

Ранее в субботу тот же ресурс сообщил, что Израиль атаковал базу с истребителями МиГ-29, состоящими на вооружении подконтрольной Дамаску армии.

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