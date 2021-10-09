Avia.pro: Израиль атаковал базу с российскими истребителями МиГ-29 на вооружении Сирии

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9 октября 2021, 07:42 Источник: Avia.pro

Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Израиль атаковал базу с российскими истребителями МиГ-29, состоящими на вооружении армии Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад ВВС еврейского государства выпустили ракеты в направлении расположенной в сирийской провинции Хомс базы Шайрат. На территории данного объекта находятся истребители МиГ-29, полученные Дамаском от России.

Согласно имеющимся сведениям, атаку удалось отбить сирийским средствам противовоздушной обороны.

Ранее на текущей неделе тот же сайт сообщил, что ВКС РФ начали бомбить районы арабской республики, где развернуты военные объекты Турции.

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