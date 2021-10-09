Avia.pro: Израиль атаковал базу с российскими истребителями МиГ-29 на вооружении Сирии

Израиль атаковал базу с российскими истребителями МиГ-29, состоящими на вооружении армии Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад ВВС еврейского государства выпустили ракеты в направлении расположенной в сирийской провинции Хомс базы Шайрат. На территории данного объекта находятся истребители МиГ-29, полученные Дамаском от России.
Согласно имеющимся сведениям, атаку удалось отбить сирийским средствам противовоздушной обороны.
Ранее на текущей неделе тот же сайт сообщил, что ВКС РФ начали бомбить районы арабской республики, где развернуты военные объекты Турции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.