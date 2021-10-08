Avia.pro: ВКС России начали бомбить в Сирии районы, где развернуты военные объекты Турции

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8 октября 2021, 07:53 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС начали бомбить в Сирии районы, где развернуты турецкие военные объекты. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

После того как Анкара в нарушение договоренностей с Москвой увеличила присутствие своей армии в провинции Идлиб, ВКС РФ начали бомбить районы в арабской республике, где развернуты военные объекты Турции, пишет портал Avia.pro. Сайт отмечает также, что «на возводимых в Сирии турецких военных базах и наблюдательных пунктах скрываются террористы».

Ранее на текущей неделе тот же ресурс сообщил, что под огонь российской авиации и артиллерии сил, подконтрольных Дамаску, попали до тысячи боевиков, которые были сконцентрированы недалеко от линии фронта.

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