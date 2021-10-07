Avia.pro: под огонь ВКС России и артиллерии армии Сирии попали до тысячи боевиков

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7 октября 2021, 07:42 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Под огонь российских ВКС и артиллерии армии Сирии попали до тысячи боевиков. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, действующие на территории арабской республики бандиты «попытались перегруппироваться», что привело к концентрации в одном из районов недалеко от линии фронта до тысячи боевиков. Они попали под удары ВКС РФ и артиллерии армии Сирии.

«Точные потери среди боевиков не уточняются, однако, судя по всему, они являются одними из крупнейших с начала текущего года», — отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же сайт допустил, что в ответ на заявление Анкары об «оккупации» Крыма Россия может начать зачистку северной части Сирии от турецких войск.

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