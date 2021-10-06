Издание Avia.pro: в ответ на заявление Анкары об «оккупации» Крыма Россия может начать зачистку севера Сирии от войск Турции

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6 октября 2021, 12:10 Источник: Avia.pro

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

В ответ на заявление Анкары об «оккупации» Крымского полуострова Россия может начать зачистку севера Сирии от турецких войск. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу на VII Варшавском форуме по безопасности заверил, что его страна «никогда не признает незаконную оккупацию Крыма».

Интернет-издание Avia.pro пишет, что «такие публичные обвинения в адрес России не останутся незамеченными». Портал отмечает, что в ответ Москва может начать зачистку северной части Сирии от турецких войск, которые находятся на территории арабской республики без разрешения властей в Дамаске.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по результатам референдума, состоявшегося на полуострове. Украинская сторона итоги голосования не признала.

Ранее в среду тот же сайт сообщил, что иранская армия отработала условную атаку по Азербайджану с помощью семи ударных беспилотников.

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