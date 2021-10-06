Ресурс Avia.pro: армия Ирана отработала условную атаку по Азербайджану с помощью семи ударных дронов

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6 октября 2021, 11:36 Источник: Avia.pro

Беспилотник, Sra Tyler Woodward / globallookpress.com

Иранская армия отработала условную атаку по Азербайджану с помощью семи ударных беспилотников. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российских сетевых СМИ.

Ресурс Avia.pro информирует, что некоторое время назад рядом с азербайджанскими границами пролетели беспилотники Shahed-191. Семь дронов Ирана отработали условный удар по территории закавказской республики.

Ранее Тегеран посредством данных аппаратов атаковал террористов в Сирии, отмечается в процитированном материале.

В последние дни отношения между Тегераном и Баку сползают к открытому конфликту. Ранее сегодня сообщалось, что иранский депутат Ахмади Бигес пригрозил Азербайджану отобрать у него Нагорный Карабах и Нахичевань.

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