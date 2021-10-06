Ресурс Avia.pro: армия Ирана отработала условную атаку по Азербайджану с помощью семи ударных дронов

Иранская армия отработала условную атаку по Азербайджану с помощью семи ударных беспилотников. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российских сетевых СМИ.
Ресурс Avia.pro информирует, что некоторое время назад рядом с азербайджанскими границами пролетели беспилотники Shahed-191. Семь дронов Ирана отработали условный удар по территории закавказской республики.
Ранее Тегеран посредством данных аппаратов атаковал террористов в Сирии, отмечается в процитированном материале.
В последние дни отношения между Тегераном и Баку сползают к открытому конфликту. Ранее сегодня сообщалось, что иранский депутат Ахмади Бигес пригрозил Азербайджану отобрать у него Нагорный Карабах и Нахичевань.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.