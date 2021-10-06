Иранский депутат Ахмади Бигес пригрозил Азербайджану отобрать у него Нагорный Карабах и Нахичевань

Депутат Ахмади Бигес из Ирана пригрозил Азербайджану отобрать у него Нагорный Карабах и Нахичевань. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
В последние дни отношения Тегерана и Баку сползают к открытому конфликту. На этом фоне Азербайджан и Турция согласовали проведение учений бронетанковых подразделений двух стран на территории Нахичеванской Автономной Республики.
«Если Анкара и Баку продолжат такое поведение, мы присоединим Карабах и Нахичевань к их исконным землям — Ирану», — заявил иранский депутат Ахмади Бигес.
Ранее в среду портал Avia.pro написал, что Турция может без ведома России перебросить в Азербайджан закупленные у нее комплексы С-400.
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