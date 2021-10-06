Портал Avia.pro: Турция может без ведома России перебросить в Азербайджан системы С-400 для его защиты от Ирана

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6 октября 2021, 10:39 Источник: Avia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Турция может без ведома Российской Федерации перебросить приобретенные у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 в Азербайджан для защиты закавказской республики от Ирана. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

В последние дни отношения Тегерана и Баку сползают к открытой конфронтации. Напряженность спровоцировало задержание азербайджанскими военными на межгосударственной трассе М-2 двух иранских водителей большегрузных автомобилей.

Сайт Avia.pro пишет, что поддерживающая Баку Анкара рассматривает вариант отправки в Азербайджан систем С-400 для его защиты от Ирана. Авторы портала отмечают, что турецкая сторона может пойти на данный шаг без уведомления России, у которой были закуплены комплексы.

Ранее сегодня тот же ресурс сообщил, что Украина перебрасывает беспилотники Bayraktar TB2 в Турцию перед возможным военным столкновением между Ираном и Азербайджаном.

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