Сайт Avia.pro: Украина перебрасывает дроны Bayraktar TB2 в Турцию перед возможным военным столкновением Ирана и Азербайджана

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6 октября 2021, 08:39 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Украина перебрасывает беспилотники Bayraktar TB2 в Турцию перед возможным военным столкновением Ирана и Азербайджана. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад Анкара безвозмездно передала Киеву несколько дронов Bayraktar TB2, которые предполагалось использовать в зоне силовой операции на территории Донбасса. В процитированной публикации отмечается, что «по различным оценкам, речь шла о 6-12 беспилотниках».

Как информирует сайт, минувшей ночью стало известно о том, что украинская сторона перебрасывает аппараты обратно в Турцию. Предполагается, что Анкара намерена усилить с помощью Bayraktar TB2 границу в преддверии возможного военного столкновения Ирана и Азербайджана.

В последние дни отношения Тегерана и Баку сползают к открытой конфронтации. Причиной возникшей напряженности послужило задержание азербайджанскими военными на межгосударственной трассе М-2 двух иранских водителей большегрузных автомобилей.

Ранее в среду тот же ресурс допустил, что в непризнанной ДНР после ареста комбата Петра Ручьева может вспыхнуть бунт, грозящий переворотом.

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