Avia.pro: в ДНР после ареста комбата Петра Ручьева может вспыхнуть бунт, грозящий переворотом

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6 октября 2021, 07:49 Источник: Avia.pro

Ополченцы ДНР в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В самопровозглашенной ДНР после ареста комбата Петра Ручьева может вспыхнуть бунт, грозящий переворотом. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Накануне стало известно, что донецкие силовики задержали Петра Ручьева, командующего одним из танковых подразделений ДНР. Согласно сведениям Telegram-канала WarGonzo, Ручьев, известный по позывному «Дизель», в ходе активной стадии конфликта на востоке Украины принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, сыграл важнейшую роль во время Дебальцевской операции.

Портал Avia.pro счел реальным сценарий, предполагающий, что после задержания комбата в республике вспыхнет бунт, грозящий переворотом. Из публикации сайта следует, что восстание могут поднять бойцы Народной милиции, недовольные действиями силовиков.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, луганский писатель Глеб Бобров спрогнозировал, что Россия может вмешаться в противостояние на территории Донбасса в случае штурма украинской армией столиц ДНР и ЛНР.

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