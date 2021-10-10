Климкин объяснил, кто поможет Украине одержать верх в противостоянии с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, кто поможет Украине в противостоянии с Россией. По его словам, в «войне» с Москвой необходимо применять «жесткость».
«Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты … Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев», - высказал он.
Климкин считает, что американский лидер Джо Байден может поставить России «красные линии» в вопросах глобальной политики. Экс-дипломат отметил, что поддержка других западных стран тоже важна: ее надо учитывать и использовать.
При этом Киев в противостоянии с Москвой должен в первую очередь рассчитывать на себя, добавил он.
Ранее писатель Сергей Волков предреквозможную войну России с Киевом в случае полномасштабного вторжения Вооруженных сил Украины в республики Донбасса.
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