Климкин объяснил, кто поможет Украине одержать верх в противостоянии с Россией

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10 октября 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Павел Климкин, фото: Olena Khudiakova/ globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, кто поможет Украине в противостоянии с Россией. По его словам, в «войне» с Москвой необходимо применять «жесткость».

«Я считаю, что сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты … Сегодня мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев», - высказал он.

Климкин считает, что американский лидер Джо Байден может поставить России «красные линии» в вопросах глобальной политики. Экс-дипломат отметил, что поддержка других западных стран тоже важна: ее надо учитывать и использовать.

При этом Киев в противостоянии с Москвой должен в первую очередь рассчитывать на себя, добавил он.

Ранее писатель Сергей Волков предрек возможную войну России с Киевом в случае полномасштабного вторжения Вооруженных сил Украины в республики Донбасса.

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