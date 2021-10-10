Советник президента Украины Арестович: российские продукты «хуже по качеству», чем украинские

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10 октября 2021, 16:49 Источник: РИА Новости

корзина, фото: pixels.com

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские продукты, которые представлены на рынке неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, «хуже по качеству», чем украинские.

Арестович отметил, что люди, живущие или бывающие на неподконтрольных Киву территориях, рассказывают, что российские продукты «хуже по качеству», чем украинские, а также «неизмеримо» дорогие. Он назвал «неудивительными» экономические эффекты после объединения таможенных пространств ДНР и ЛНР.

«Возможно, подорожание продуктов питания первой необходимости связано с этим», - добавил советник.

Ранее Арестович сообщил, что вооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен «за одну минуту звонком президента России Владимира Путина».

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