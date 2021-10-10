Президент Чехии находится в палате интенсивной терапии в пражском госпитале

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10 октября 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

Милош Земан, фото: Michal Krumphanzl/CTK/ globallookpress.com

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщил лечащий врач главы республики Мирослав Заворал.

«О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия», - высказал он.

Заворал отметил, что Земана поместили в палату интенсивной терапии. По словам лечащего врача, на этой неделе он дважды посетил президента и рекомендовал ему лечь в больницу, но тот отказался.

14 сентября чешскому лидеру уже проводили обследование в ЦВГ, ему сделали компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Тогда никаких заболеваний выявлено не было.

Земан передвигается на инвалидной коляске из-за больных ног. Также у президента диабет и повышенное артериальное давление.

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