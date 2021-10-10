Аргументы Недели В мире 13+

Президент Чехии находится в палате интенсивной терапии в пражском госпитале

, 15:59 Источник: РИА Новости

Президент Чехии находится в палате интенсивной терапии в пражском госпитале
Милош Земан, фото: Michal Krumphanzl/CTK/ globallookpress.com

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщил лечащий врач главы республики Мирослав Заворал.

«О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия», - высказал он.

Заворал отметил, что Земана поместили в палату интенсивной терапии. По словам лечащего врача, на этой неделе он дважды посетил президента и рекомендовал ему лечь в больницу, но тот отказался.

14 сентября чешскому лидеру уже проводили обследование в ЦВГ, ему сделали компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Тогда никаких заболеваний выявлено не было.

Земан передвигается на инвалидной коляске из-за больных ног. Также у президента диабет и повышенное артериальное давление. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Число случаев заражения COVID-19 за неделю в России стало максимальным с декабря 2020 года

Число случаев заражения COVID-19 за неделю в России стало максимальным с декабря 2020 года

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом нового типа стало максимальным с конца декабря 2020 года. Соответствующие данные предоставили журналисты, которые произвели подсчеты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью