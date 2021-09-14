Президент Чехии попал в больницу

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14 сентября 2021, 14:27 Источник: РИА Новости

Милош Земан, фото: Michal Krumphanzl/ globallookpress.com

Представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке сообщила о госпитализации президента Чехии Милоша Земана. Политика отправили в больницу около двух часов назад.

На опубликованных в СМИ кадрах видно, как Земана вытаскивают из автомобиля и сажают на кресло-коляску. Перед тем, как президента завезли в медучреждение, он помахал рукой наблюдающим за ним журналистам и общественности.

Никаких подробностей о состоянии главы республики пока не сообщается. Связано ли это с новой коронавирусной инфекцией, тоже неизвестно.

Ранее сообщалось, что Земан будет передвигаться на инвалидной коляске из-за больных ног. Также у чешского лидера диабет и повышенное артериальное давление.

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