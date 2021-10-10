В октябре в Египте начнется вакцинация подростков от коронавируса

В октябре Египет начнет вакцинацию от коронавируса нового типа подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Соответствующую информацию накануне вечером предоставили журналистам в Минздраве страны.
Представитель ведомства отметил, что проводимые министерством исследования в сфере безопасности и эффективности препаратов против COVID-19 для подростков близятся к завершению. Предполагается, что вакцинация вышеуказанной возрастной группы начнется уже в октябре 2021 года.
Прививки жителям Египта в возрасте от 12 до 18 лет будут делать препаратом компании Pfizer.
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