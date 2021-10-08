В Минздраве Италии не исключают признания полного цикла вакцинации «Спутником V»

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8 октября 2021, 18:52 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Медицинские власти Италии не исключают возможности признания полного цикла вакцинации "Спутником V". Об этом сообщил в пятницу член научно-технического комитета Минздрава по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

Согласно последним данным, в настоящий момент итальянские власти изучают две возможности, одна из которых предполагает введение дополнительной дозы препарата против COVID-19 тем, кто был привит в других странах вакцинами, которые не признаны EMA и ВОЗ.

Другой вариант – признание полных циклов вакцинации, проведенной за границей препаратами, которые не признаны вышеуказанными организациями.

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