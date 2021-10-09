Sohu: попытка отобрать у России Калининград обернулась бы для армии Германии «кошмаром»

Попытка отобрать у Российской Федерации Калининград обернулась бы для немецкой армии «кошмаром». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.
Портал Sohu пишет, что РФ превратила Калининград в мощный укрепрайон. Сайт отмечает, что попытка Берлина отобрать регион, находившийся под юрисдикцией Германии до 1945 года, обернулась бы для ее армии «кошмаром».
«Германия явно уступает России, она не способна на равных конкурировать с оппонентами. Как только “немецкая колесница” тронется с места, ей будет дан отпор», — указывается в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что издание The Hill высказало точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты не смогут в одиночку выиграть гипотетическую войну против Москвы и Пекина.
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