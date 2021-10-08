Заболеваемость коронавирусом нового типа в мире снизилась до уровня июня

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире снижается шестую неделю подряд. Соответствующую информацию предоставили сотрудники ТАСС, которые произвели подсчеты.
Согласно последним данным, за минувшие семь дней на планете выявили около 3 миллионов заболевших коронавирусом нового типа, что стало минимальным показателем с июня.
Уточняется, что смертность от последствий COVID-19 также идет вниз: за прошедшую неделю от коронавируса в мире скончались около 52 тысяч человек, что на 2,5 тысячи меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
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