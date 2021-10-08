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Врач-иммунолог Жемчугов заявил, что заболеваемость COVID-19 в России растет из-за распространения вируса молодежью

, 15:49 Источник: ТАСС

Врач-иммунолог Жемчугов заявил, что заболеваемость COVID-19 в России растет из-за распространения вируса молодежью
тест на COVID-19, pixabay.com

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что заболеваемость COVID-19 в России растет из-за того, что младшая возрастная группа является активным переносчиком инфекции.

Владислав Жемчугов обратил внимание на то, что в вопросе вакцинации упор был сделан на пожилых людей, поэтому в данной группе заболеваемость стала ниже. Теперь начали заражаться молодые люди, которые также являются активными переносчиками COVID-19.

Кроме того, рост заболеваемости коронавирусом нового типа связан с его мутацией – COVID-19 стал лучше уклоняться от иммунитета.

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