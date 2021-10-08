Клинический фармаколог Эдигер уверен в необходимости лечить постковидный синдром как отдельное заболевание

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8 октября 2021, 15:16

фото: pixabay.com

Клинический фармаколог Александр Эдигер уверен, что постковидный синдром – это состояние самостоятельного комплекса, его необходимо лечить. Эдигер напомнил, что в конце 2020 года постарался дать определение постковидного синдрома.

Это было на подъеме известного уханьского штамма, появилась ясность, что постковидным синдромом надо заниматься.

Специалист в эфире Общественной службы новостей отметил, что врачи уже занимаются им больше года, не дожидаясь указаний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома и рассказала о симптомах этого состояния. В организации отметили, что от постковидного синдрома или «длительного COVID-19» страдают до 20% пациентов, перенесших инфекцию.

Александр Эдигер рассказал, что у пациентов бывает острое инфекционное состояние, как грипп или другие инфекции, и они оставляют после себя постинфекционный хвост. Как выяснили российские специалисты, ковид отражается на центральной нервной системе, на клетках крови. Эдигер сообщил, что все варианты повреждений в процессе постковидного синдрома кардинально отличаются от других респираторных инфекций.

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