Медведев заявил, что переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов идут медленно

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 идет медленно, некоторые российские препараты признаются избирательно.
Дмитрий Медведев отметил, что Россия не раз призывала партнеров по G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. По его словам, переговорный процесс на данную тему ведется очень медленно.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ в рамках совещания о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин попросил доложить какие дополнительные меры следует принять для ускорения регистрации препарата и признания сертификатов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.