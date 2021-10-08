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Медведев заявил, что переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов идут медленно

, 16:38 Источник: РИА "Новости"

Медведев заявил, что переговоры по взаимному признанию COVID-сертификатов идут медленно
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 идет медленно, некоторые российские препараты признаются избирательно.

Дмитрий Медведев отметил, что Россия не раз призывала партнеров по G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. По его словам, переговорный процесс на данную тему ведется очень медленно.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ в рамках совещания о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин попросил доложить какие дополнительные меры следует принять для ускорения регистрации препарата и признания сертификатов.

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