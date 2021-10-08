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В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за ситуации с COVID-19

, 16:26 Источник: РИА «Новости»

В Петербурге могут ужесточить ограничения из-за ситуации с COVID-19
шприц, pixabay.com

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в пятницу, 8 октября, заявил, что для пожилых жителей города могут быть введены дополнительные ограничения по COVID-19.

Лисовец отметил, что в течение последних трех недель Петербург входит в топ регионов по темпам вакцинации, однако текущая ситуация все еще не является удовлетворительной.

Подчеркивается, что из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте от 60 лет вакцинацию против коронавируса нового типа прошли пока 526 тысяч человек. Именно для этой возрастной группы могут быть введены дополнительные ограничения.

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