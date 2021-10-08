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Daily Express назвал «ужасным посланием» слова сенатора Джабарова о том, что Европа «замерзнет» без «Северного потока — 2»

, 16:24 Источник: «ПолитРоссия»

Daily Express назвал «ужасным посланием» слова сенатора Джабарова о том, что Европа «замерзнет» без «Северного потока — 2»
Российский сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Европа «замерзнет» без газопровода «Северный поток — 2» являются «ужасным посланием». Такая точка зрения содержится в публикации британских СМИ.

«Проект «Северный поток — 2» может быть запущен до конца года, сейчас идет заполнение первой нитки. Иначе Европа замерзнет», — заявил Джабаров ранее на текущей неделе.

Таблоид Daily Express назвал высказывание представителя Совета Федерации «ужасным посланием».

«"Вы замерзнете!": Россия направила ужасное послание, поскольку миллионы британцев столкнулись с зимним кризисом», — пишет издание.

Соединенное Королевство в настоящий момент переживает энергетический кризис. Некоторое время назад в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK предупредили, что жителей страны ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ.

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