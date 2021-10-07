Сенатор Джабаров заявил, что «Северный поток - 2» может быть введен в строй до конца текущего года

Газовый проект “Северный поток - 2” могут начать эксплуатировать до конца нынешнего года, в противном случае европейцы замерзнут. Такого мнения придерживается первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По его словам, Европа должна “благодарить” в первую очередь Соединенные Штаты за сложную ситуацию в энергетической сфере на континенте, имея в виду высокие цены на газ.
Джабаров напомнил об отправке американцами их СПГ на азиатские рынки. Политик отметил, что Киев критикует Москву и одновременно требует, чтобы российский газ транзитировался через украинскую землю. “Россия не собирается наказывать Украину, хотя отношения у нас очень плохие, и не по нашей вине”, - добавил сенатор.
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