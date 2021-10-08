Министр энергетики Украины: Киев понимает, как диверсифицировать закупку газа в случае прекращения транзита

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8 октября 2021, 12:22 Источник: РИА Новости

газовая плита, фото: pixels.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у Киева есть план действий на случай, если поставки газа со стороны России «критически уменьшатся» или прекратятся.

«У нас есть понимание, как диверсифицировать закупку газа в случае, если мы почувствуем, что количество или объем поставок со стороны РФ критически уменьшается, то есть, если транзит будет прерван с РФ, что делать Украине с точки зрения импорта газа со стороны Европы», - пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2021 году Москва превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Российский лидер поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять на контроль исполнение обязательств по поставкам голубого топлива.

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