Аргументы Недели В мире 13+

Министр энергетики Украины: Киев понимает, как диверсифицировать закупку газа в случае прекращения транзита

, 12:22 Источник: РИА Новости

Министр энергетики Украины: Киев понимает, как диверсифицировать закупку газа в случае прекращения транзита
газовая плита, фото: pixels.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у Киева есть план действий на случай, если поставки газа со стороны России «критически уменьшатся» или прекратятся.

«У нас есть понимание, как диверсифицировать закупку газа в случае, если мы почувствуем, что количество или объем поставок со стороны РФ критически уменьшается, то есть, если транзит будет прерван с РФ, что делать Украине с точки зрения импорта газа со стороны Европы», - пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2021 году Москва превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Российский лидер поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять на контроль исполнение обязательств по поставкам голубого топлива.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избиение 25-летнего пассажира тремя уроженцами Дагестана в московском метро. По его словам, в Кремле не почувствовали межнациональную напряженность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

В мире

В мире

Общество

Общество

Криминал

В мире