Министр энергетики Украины: Киев понимает, как диверсифицировать закупку газа в случае прекращения транзита

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у Киева есть план действий на случай, если поставки газа со стороны России «критически уменьшатся» или прекратятся.
«У нас есть понимание, как диверсифицировать закупку газа в случае, если мы почувствуем, что количество или объем поставок со стороны РФ критически уменьшается, то есть, если транзит будет прерван с РФ, что делать Украине с точки зрения импорта газа со стороны Европы», - пояснил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2021 году Москва превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Российский лидер поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять на контроль исполнение обязательств по поставкам голубого топлива.
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