Адмирал Валуев перечислил возможные причины столкновения американской подлодки с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

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8 октября 2021, 11:58 Источник: РИА Новости

море, фото: pixels.com

Командующий Балтийским флотом с 2001 по 2006 гг. адмирал-подводник Владимир Валуев прокомментировал инцидент с американской подлодкой USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Субмарина столкнулась 2 октября с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.

«Причиной столкновения, скорее всего, могла быть недавно возведенная или еще возводимая нефтебуровая промышленная установка, информация о которой еще не была доведена до сведения командования американским флотом», - высказал он.

Валуев пояснил, что данное судно относится к классу самых современных подводных атомоходов ВМС США, поэтому маловероятно, что у него вышло из строя навигационное оборудование, и оно врезалось в подводный риф или скалу. При этом адмирал допускает столкновение с другой подлодкой.

«В этом случае с учетом получения травм членами экипажа две субмарины должны были аварийно всплыть и осмотреть повреждения. Однако этого не произошло», - добавил эксперт.

Также он считает невозможным, что такая современная подлодка класса Seawolf не заметила приближения другой субмарины.

Ранее сообщалось, что атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. В результате происшествия пострадали 11 военных, они получили «шишки, синяки и рваные раны».

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