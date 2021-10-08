При столкновении американской подлодки с неизвестным объектом в Южно-Китайском море пострадали 11 военных

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8 октября 2021, 07:28

море, фото: pixels.com

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в четверг, 7 октября, в пресс-службе Тихоокеанского флота США.

USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во второй половине дня 2 октября во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате происшествия пострадали 11 военных, они получили травмы средней и легкой степени тяжести. Срочная госпитализация некому не потребовалось. Моряки получили «шишки, синяки и рваные раны».

«Подлодка остается в безопасном и стабильном состоянии". "Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными», - пояснили в пресс-службе флота.

По данным телеканала Fox News, судно не врезалось в другую подлодку. Субмарина самостоятельно вернулась в порт. Источник газеты Military Times уточнил, что инцидент не носил «враждебный характер», а также «топография местности на момент столкновения не указывала на наличие массива суши перед подлодкой».

Проводится расследование, оценивается степень повреждения остальной части субмарины.

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