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Найденный мертвым в такси украинский депутат Поляков скончался из-за острой коронарной недостаточности

, 10:58 Источник: РИА Новости

Найденный мертвым в такси украинский депутат Поляков скончался из-за острой коронарной недостаточности
полиция, фото: leksii Kovalov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

В пресс-службе офиса генерального прокурора Украины назвали причину смерти депутата Верховной Рады Антона Полякова, найденного минувшей ночью в такси. У политика ухудшилось самочувствие в машине, медики не смогли его спасти.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата Украины наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что следствие ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева обнаружили тело Полякова. В полиции информацию подтвердили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».

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