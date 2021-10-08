В Днепровском районе Киева обнаружили тело украинского депутата Полякова

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8 октября 2021, 09:19 Источник: РИА Новости

Киев, фото: pixels.com

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о смерти народного депутата Украины Антона Полякова. По его словам, тело политика обнаружили в Киеве.

«Сегодня был найден мёртвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным», - высказал он.

Слова экс-спикера подтвердили в полиции. 8 октября стало известно, что в Днепровском районе столицы обнаружили мёртвым Антона Полякова. По предварительным данным, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть. Его тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Галина Янченко уточнила, что Полякова нашли ночью в такси, которое остановили патрульные за нарушение ПДД. По ее словам, политика тошнило, а потом начались конвульсии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».

Ранее сообщалось, что 22 сентября неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

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