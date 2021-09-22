МВД Украины: на автомобиль первого помощника президента Шефира совершили вооруженное нападение

Аргументы Недели → В мире 13+

22 сентября 2021, 11:58 Источник: РИА Новости

полиция, фото: Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщили в среду, 22 сентября, в Министерстве внутренних дел страны.

Инцидент произошёл под Киевом недалеко от села Лесники.

В МВД уточнили, что по автомобилю помощника президента выпустили около десяти пуль из автомата, три попали в водителя. Шефир не пострадал, его оперативно перевезли в безопасное место.

По данным СМИ, водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В МВД показали кадры, на которых видны следы обстрела на машине. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, идет операция по перехвату преступников.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложили о случившемся. Глава фракции "Слуга народа" в Раде не знает, поступали ли угрозы в адрес Шефира.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости