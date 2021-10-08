Посол ЕС в РФ Эдерер заявил, что рост цен на газ может негативно сказаться на репутации России

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8 октября 2021, 09:55 Источник: РБК

плита, фото: pixels.com

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что европейские страны обеспокоены резким ростом цен на газ. По его словам, Москву тоже должен волновать данный процесс, поскольку от этого зависит репутация РФ.

«Во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», - пояснил дипломат.

Эдерер отметил, что отсутствие реакции со стороны России могут расценить как «попытку оказать давление с целью ускорения запуска «Северного потока-2».

Он назвал возможными причинами роста цен на газ спрос на азиатских рынках, осуществление поставок СПГ в Азию и восстановление экономик стран ЕС. Посол добавил, что этот вопрос включен в повестку заседания Европейского Совета 21–22 октября. На нем лидеры 27 стран обсудят меры по решению этой проблемы на основе сделанных Еврокомиссией предложений.

«Вопрос не в том, кто виноват или все ли выполняют свои обязательства, а в том, как компенсирующий производитель и самый значимый поставщик энергоресурсов в ЕС реагирует на сложившуюся ситуацию. В последние дни, как мне показалось, именно этот вопрос начали решать на политическом уровне в России», - резюмировал посол.

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