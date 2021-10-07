Немецкое правительство не видит препятствий для запуска «СП – 2» из-за договоренностей с США

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7 октября 2021, 22:48 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Правительство Германии не видит препятствий для эксплуатации российского трубопровода «Северный поток-2» на основании договоренностей, достигнутых с Соединенными Штатами.

«Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком — 2". Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей», - говорится в документе.

Немецкое правительство считает, что на этой основе можно будет эксплуатировать «Северный поток – 2».

Отмечается, что Берлин «находится в тесном контакте с американским правительством как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности», который включает «озабоченность США по поводу проекта «Северный поток – 2», а также связанные с этим санкции». В ФРГ пояснили, что этот обмен имеет «доверительный и конфиденциальный характер». В кабмине надеются, что транзит российского газа через Украину будет продолжен после 2024 года.

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