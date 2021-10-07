Захарова назвала поступки НАТО после информации о высылке российских дипломатов «безосновательными и лицемерными»

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7 октября 2021, 17:22 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Североатлантического альянса выслать восемь сотрудников представительства России при НАТО.

«Официально российскую сторону уведомили об этом 6 октября. Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным», - высказала дипломат.

Захарова пояснила, что такие действия удивляют «своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было».

«Почему не стал неожиданностью? Потому что численность нашего постпредства уже сокращалась и в 2015, и в 2018 годах. Речь идет о последовательной линии НАТО», - добавила она.

Представитель МИД подчеркнула, что ответные меры прорабатываются. Захарова назвала поступки и заявления НАТО «безосновательными и лицемерными», поскольку альянс не раз, в том числе буквально недавно, просил назначить в Брюсселе российского постоянного представителя, чтобы не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности.

«И вот мы получаем то, что получили», - резюмировала она.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил решение альянса выслать восемь сотрудников российской миссии и сократить позиции ещё двух.

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