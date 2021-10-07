Украинкий депутат Шевченко заявил, что в «оккупации» Крыма виноваты пришедшие на референдум люди

Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал виновных в «оккупации» Крыма. Полуостров перешел в состав России после референдума в 2014 году.
«Вот вы про Крым говорите, деоккупацию… А кто оккупировал Крым, если так, по-честному, говорить? 88% тех, кто пришел на "референдум" и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные, несчастные…», - высказал он.
Шевченко отметил, что жители республики не сопротивляются, тем более не ожидается «партизанской войны». По его словам, Украина создала себе врагов в лице президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Киев «вернет» Крым «в 2030 году».
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