Песков заявил, что Россия имеет альтернативные украинскому маршруты поставок газа в Европу

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7 октября 2021, 14:28 Источник: Интерфакс

совещание у Путина по энергетика, фото с сайта Кремля

Российский газ волнует в эти дни как Украину, так и Европу, где на торгах цены на "голубое топливо" побили все рекорды. 6 октября Владимир Путин в провёл совещание по вопросам развития энергетики, чтобы "проанализировать региональное измерение масштабных процессов, которые происходят на глобальном энергетическом рынке".

После слов Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители, цены на газ начали снижаться на торгах в Европе.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет возможность увеличить экспорт газа в Европу. По словам официального представителя Кремля, потенциал есть, но все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей.

Песков подчеркнул, что у России имеются альтернативные украинскому маршруты поставок газа, и они "прекрасно работают, гораздо более высокотехнологичны, более экологичны".

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