Британские Financial Times и The Telegraph обсуждают заявление Путина, повлиявшее на цены на газ

Аргументы Недели → В мире 13+

7 октября 2021, 12:32

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Британские газеты Financial Times и The Telegraph обсуждают заявление президента РФ Владимира Путина, повлиявшее на цены на газ. Журналисты этих СМИ обратили внимание, что после слов Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители, цены на газ начали снижаться на торгах в Европе.

Путин в среду, 6 октября, провёл совещание по вопросам развития энергетики.

До его выступления на совещании цены на газ в тот день поднялись до уровня в 10 раз выше, чем в начале года, о после слов - резко пошли вниз.

Путин заявил, что "Газпром" выполнит все обязательства по поставкам газа в Европу через Украину и даже увеличит поставки.

В начале совещания Путин заявил, что "мировая экономика начала успешно восстанавливаться после кризиса прошлого года", "спрос на энергоносители увеличивается, соответственно, и цены идут вверх".

Президент РФ подчеркнул, что "глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий".

"Россия всегда являлась и является надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире – и в Азию, и в Европу, в полном объёме всегда выполняет все свои обязательства", - подчеркнул Путин.

Он привел данные, судя по котором, объемы поставок топлива в Европу растут год от года и возможен "еще один рекордный показатель поставок в Европу российских энергоносителей, и в том числе газа".

Financial Times называет Великобританию одной из стран, которая сильнее всего страдает из-за роста цен на газ. Журналисты газеты обратили внимание, что в безветренную погоду, когда доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны уменьшается, газ может отвечать за более чем 50% производимой в Соединенном королевстве электроэнергии.

Газета The Telegraph также написала о резком снижении цен на газ после заявлений Путина. Но, как заметили обозреватели, они все равно в семь раз превышают обычный уровень цен для Великобритании, и это оборачивается для промышленности гигантскими счетами.

Сегодня ноябрьские фьючерсы на газ на европейской территории теряют примерно один процент по сравнению с показателями, которые были днем ранее.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости