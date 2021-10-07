Avia.pro: протурецкие боевики могли попытаться уничтожить с помощью диверсии район с российскими С-300 на вооружении Сирии

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7 октября 2021, 11:33 Источник: Avia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Протурецкие боевики могли попытаться уничтожить с помощью диверсии район с российскими зенитно-ракетными комплексами С-300, состоящими на вооружении Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что силы, пользующиеся поддержкой Анкары, «предположительно атаковали позиционный район сирийских ЗРК С-300», расположенный недалеко от города Масьяфа. Как отмечается в процитированной публикации, поводом для подозрений послужил крупный пожар примерно в пяти километрах от района. Сайт указывает на то, что природная причина инцидента «практически полностью исключена».

Предполагается, что бандиты могли устроить диверсию — спровоцировать возгорание, сбросив боеприпас с беспилотника.

Ранее в четверг тот же ресурс сообщил, что под огонь ВКС РФ и артиллерии армии Сирии попали до тысячи боевиков, которые были сконцентрированы недалеко от линии фронта.

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