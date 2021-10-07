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Глава компании-оператора ГТС Макогон заявил о готовности Украины помочь Европе создать стратегические запасы газа

, 10:27 Источник: ТАСС

Глава компании-оператора ГТС Макогон заявил о готовности Украины помочь Европе создать стратегические запасы газа
Сергей Макогон, фото из соцсети "Фейсбук"

Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Европейского союза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал по этому поводу пост в соцсести Facebook. Как он полагает, "как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа". По данным Макогона , Украина имеет ПХГ в Европе на 31 млрд кубометров. "Поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС", - пояснил украинский специалист.

Депутат Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что у Украины были договоренности о фиксированной цене на газ, но судьбу страны изменил президент Зеленский. 

Впервые за последние дня в четверг цены на газ на территории Европы начали торги со снижения.

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