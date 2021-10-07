Портал Avia.pro: ВВС Израиля могут атаковать район в Сирии, где находится база флота России

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7 октября 2021, 09:44 Источник: Avia.pro

Израильский истребитель, Yin Bogu / globallookpress.com

ВВС Израиля могут атаковать район в Сирии, где находится база флота России. На это указывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных средств массовой информации.

Как пишет сайт Avia.pro, «сирийские источники, хорошо знакомые с ситуацией, опубликовали новые вероятные направления атаки израильских ВВС». Из данных сведений следует, что самолеты еврейского государства могут нанести удары по району российской базы в Тартусе.

Ранее сегодня тот же портал сообщил, что под огонь ВКС РФ и артиллерии армии Сирии попали до тысячи боевиков, которые были сконцентрированы недалеко от линии фронта.

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