Сайт Avia.pro: в случае нападения талибов на Таджикистан Россия может атаковать боевиков в Афганистане

Аргументы Недели → В мире 13+

7 октября 2021, 08:27 Источник: Avia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Если талибы («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) нападут на Таджикистан, который является союзником Москвы по ОДКБ, Россия может атаковать боевиков в Афганистане. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад глава таджикского подразделения «Талибана» Махди Арсалан заявил о готовности к вторжению в среднеазиатскую республику. Силы, которыми руководит Махди, контролируют афганские территории, граничащие с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана.

Портал Avia.pro спрогнозировал, что в случае нападения талибов помощь Душанбе в отражении агрессии окажет Москва. Также Россия может нанести удары по боевикам в Афганистане, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в четверг тот же сайт написал, что под огонь ВКС РФ и артиллерии армии Сирии попали до тысячи бандитов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости