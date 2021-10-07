Бывший депутат Рады Евгений Мураев считает, что Украине осталось жить не более лет 30

Аргументы Недели → В мире 13+

7 октября 2021, 07:37 Источник: РИА Новости

Украинский политик Евгений Мураев, фото: murayev.com

Бывший украинский депутат Евгений Мураев заявил, что Украина может развалиться через 30, страна может не дожить до 2050 года. Политик рассказал своим подписчиками YouTube-канала о тяжелой экономической ситуации на Украине.

Бывший депутат Верхвной Рады Евгений Мураев отметил, что Украине не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы. По его словам, украинские граждане начинают выражать недовольство, которое грозит противостоянием между ними.

Политик прокомментировал заявление главы МИД Украины Кулебы о том, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. Мураев напомнил: "А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано?"

По его мнению, "это все те страны, которые претендуют на несчастье Украины", когда украинцы начнут друг друга убивать, они начнут их дружно спасать.

"Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии", - напомнил Мураев и добавил, что "Екатерина екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса по

По убеждению политика, проблемы Украины может решить федерализация страны.

Мураев ранее заявлял о риске раздела Украины между соседними странами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости