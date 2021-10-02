Экс-депутат Рады Мураев предупредил о разделе страны между соседями

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2 октября 2021, 08:53 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Mykola Tys/Global Look Press

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил о риске раздела Украины между соседними странами. По его словам, государства вкладывают деньги в разные части украинской территории, надеясь, что они отойдут им.

«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье … Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их»,- пояснил политик.

Мураев уверен, что если в Украине начнется «глобальное противостояние», то страну просто поделят. Он считает, что Киев может не пережить «третьего Майдана». При этом экс-депутат отметил, что негативно относится к «неконтролируемой уличной демократии», а также не согласен с позицией некоторых украинцев: «лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Ранее финский политолог Йохан Бекман выразил мнение, что полный распад украинского государства может стартовать в любое время.

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