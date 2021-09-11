Финский политолог Йохан Бекман: «Полный распад Украины как государства может начаться в любой момент»

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11 сентября 2021, 07:58 Источник: «Украина.ру»

Празднование Дня Государственного флага Украины в Запорожье, Dmytro Smolyenkoukrinform / globallookpress.com

Полный распад украинского государства может стартовать в любое время. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-прессы озвучил Йохан Бекман, политолог из Финляндии.

«Полный распад Украины как государства может начаться в любой момент», — отметил эксперт.

По его словам, Европейскому союзу нужно понимать, каким образом состоится развал бывшей советской республики, каковы будут последствия данного события, сколько беженцев сможет принять объединение. Бекман предрек, что бежать с Украины будут в первую очередь радикальные националисты.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, экс-секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов указал на то, что Киев не может «зачистить» российский Крымский мост из-за заморозки работ по ракетным системам «Нептун».

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